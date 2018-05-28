Президент Франции принял нелегала из Мали, спасшего в Париже ребенка

Жители соседних домов сняли произошедшее на видео, после чего запись была опубликована в сети. Вскоре благодаря интернету и французским СМИ о поступке малийца узнали сотни тысяч французов, призвавших правительство выдать мигранту французское гражданство.

28 мая президент страны Эммануэль Макрон удостоил Мамуду Гассама получасовой аудиенции. По итогам встречи, проходившей за закрытыми дверями, было объявлено, что Мамуду Гассама получит по ускоренной процедуре французское гражданство. Кроме того, власти гарантируют молодому человеку трудоустройство в пожарно-спасательной службе.

Также сообщается, что отец, пренебрегший своими родительскими обязанностями и оставивший ребенка без присмотра, в настоящий момент находится под стражей. Ему грозит суровое наказание вплоть до тюремного срока.-0-