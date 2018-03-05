Президент Германии официально предложил кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил Бундестагу назначить Ангелу Меркель канцлером страны, сообщает ТАСС.
Предложение прозвучало в послании Бундестагу, которое президент озвучил 5 марта. Теперь предстоит решить, когда Ангела Меркель будет избрана на пост федерального канцлера. Эта процедура формальная, так как до этого консервативные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, а также Социал-демократическая партия Германии согласовали коалиционный договор о формировании правительства.
Выборы в Бундестаг проходили в сентябре 2017 года, но формирование нового правительства началось только сейчас. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN