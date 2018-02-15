Президент ЮАР ушел в отставку

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о добровольной отставке, сообщают информагентства.

Соответствующее заявление он сделал по истечении срока, который ему отвела правящая партия "Африканский национальный конгресс" (АНК).

"Я пришел к решению незамедлительно уйти в отставку с поста президента республики. Несмотря на несогласие с решением руководства моей организации, я всегда был дисциплинированным членом АНК", - сказал Джейкоб Зума. Он подчеркнул, что не боится ни вотума недоверия, ни импичмента и считает эти процедуры законным механизмом, который позволяет гражданам лишать своих лидеров полномочий.-0-