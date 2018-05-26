Президент Южной Кореи встретился с лидером КНДР

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают информационные агентства.
Как отмечает пресс-служба южнокорейского президента, встреча состоялась в пограничном пункте Пханмунджом. Лидеры обменялись мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации, а также обсудили необходимость успешного проведения саммита КНДР - США. О результатах переговоров станет известно в воскресенье утром.
Лидеры Республики Корея и КНДР впервые за десятилетие провели двусторонний саммит 27 апреля. По его итогам была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN