Президент Кыргызстана назначил Толкунбека Абдыгулова вице-премьером

23 ноября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Толкунбека Абдыгулова вице-премьером, освободив от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента.
Ранее Толкунбек Абдыгулов был первым вице-премьером. На посту вице-премьера находился Дуйшенбек Зилалиев, который был освобожден от занимаемой должности на прошлой неделе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.411 BYN
|2.417 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.958 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.45 BYN