Президент Кыргызстана назначил Толкунбека Абдыгулова вице-премьером

23 ноября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ о назначении Толкунбека Абдыгулова вице-премьером, освободив от ранее занимаемой должности. Об этом сообщает Отдел информационной политики аппарата президента.

Ранее Толкунбек Абдыгулов был первым вице-премьером. На посту вице-премьера находился Дуйшенбек Зилалиев, который был освобожден от занимаемой должности на прошлой неделе.-0-