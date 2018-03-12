Президент Кыргызстана принял отставку главы аппарата правительства

12 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял отставку главы аппарата правительства республики Нурханбека Момуналиева. Об этом сообщает отдел информационной политики Кыргызстана.
Согласно поданному заявлению Нурханбек Момуналиев освобожден от занимаемой должности руководителя аппарата правительства - министра Кыргызстана.-0-
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