Президент Македонии не подписал договор с Афинами о переименовании страны

Президент Македонии Герге Иванов 13 июня отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны.

Премьер-министр страны Зоран Заев ранее, 12 июня, заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его мнению, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки.

Премьер-министр также сделал сообщение, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", а это станет "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией, причиной которого стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции, шел двадцать пять лет. Греция добивались необходимости изменения названия страны-соседки и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.