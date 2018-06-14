Президент Македонии не подписал договор с Афинами о переименовании страны

Президент Македонии Герге Иванов 13 июня отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны.
Премьер-министр страны Зоран Заев ранее, 12 июня, заявил на пресс-конференции, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его мнению, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки.
Премьер-министр также сделал сообщение, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", а это станет "гарантией инвестиций в страну".
Спор между Македонией и Грецией, причиной которого стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции, шел двадцать пять лет. Греция добивались необходимости изменения названия страны-соседки и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО.
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