Президент МОК высказался о включении киберспорта в программу Олимпийских игр

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава международного Олимпийского комитета Томас Бах высказался против включения киберспорта в официальную программу Олимпийских игр, сообщает Associated Press.
"Мы не можем включить в олимпийскую программу игры, которые способствуют насилию или дискриминации. Игры с убийствами, с нашей точки зрения, противоречат олимпийским ценностям и поэтому не могут быть приняты", - заявил Томас Бах.
В Джакарте (Индонезия) 2 сентября 2018 года завершились Азиатские игры. Олимпийский совет Азии включил киберспорт в список дисциплин.
Каждый год проводятся международные соревнования среди фанатов видеоигр. Они привлекают много участников и зрителей, а их призовые фонды порой значительно превышают денежные награды в других видах спорта. Например, призовой фонд турнира The International 2018 по игре Dota 2 составил $25 млн.-0-
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