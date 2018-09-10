Президент Молдовы назвал странной аварию, в которую попал 9 сентября его кортеж

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон считает странной аварию, в которую попал 9 сентября его кортеж, сообщает ТАСС.

"На встречную полосу, наперерез кортежу, который передвигался в сопровождении машин охраны и полиции, неожиданно выехал грузовик и врезался именно в машину, где находился президент. Все это выглядит странным. Надеюсь следствие даст ответы на все вопросы", - сказал Додон. Он уточнил, что его самочувствие нормальное, но в аварии была травмирована ехавшая с ним мать, у которой вывих руки.

Авария с участием кортежа Президента Молдовы произошла на трассе Кишинев - Калараш. В результате три человека получили травмы легкой и средней степени тяжести, медики оказали им необходимую помощь.-0-

Кортеж президента Молдовы попал в аварию Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", - написал на своей странице в Facebook Максим Лебединский.

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