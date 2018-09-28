Президент Молдовы призвал укреплять связи в СНГ и расширять сотрудничество с ЕАЭС

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон высказался за укрепление связей внутри СНГ, а также за наращивание сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со странами, не входящими в это объединение. С таким заявлением глава республики выступил на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, сообщает ТАСС.

"Республика Молдова будет и далее развивать и укреплять сотрудничество в рамках СНГ в самых различных областях - культурной, гуманитарной, экономической, социальной и многих других. Для Молдовы сотрудничество в рамках СНГ - это хорошо и выгодно, так же, как некоторые общие проекты с ЕС, ЕАЭС, Турцией и другими", - говорится в заявлении президента Молдовы.

Игорь Додон напомнил, что в этом году Молдова получила статус наблюдателя при ЕАЭС, и высказался за продолжение процесса интеграции страны в это экономическое сообщество. "Считаем целесообразным, чтобы были найдены эффективные формы сотрудничества ЕАЭС, его органов со странами СНГ, не входящими в это объединение. Думаю, это может оказать позитивное влияние и на экономическое развитие отдельных стран, и на интеграционный процесс в целом", - отметил Игорь Додон.-0-