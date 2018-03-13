13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Непала Бидхья Деви Бхандари переизбрана на новый срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные избирательной комиссии.

Соперниками на выборах выступили действующий президент Бидхья Деви Бхандари от Коммунистической партии Непала и Кумари Лакшми Раи от партии "Непальский конгресс".

Отмечается, что Бидхья Деви Бхандари получила 39275 голосов избирателей, Кумари Лакшми Раи - 11730.

В выборах приняли участие 862 законодателя. Президента Непала избирают депутаты парламента и региональных законодательных органов. При этом голос одного члена центрального парламента равняется 79 голосам, а провинциального - 48 голосам.

Бидхья Деви Бхандари с 25 марта по 5 октября 1997 года была министром по вопросам окружающей среды и народонаселения Непала, с 25 мая 2009 года по 6 февраля 2011 года - министром обороны Непала. С 29 октября 2015 года и по сей день занимает пост президента Непала.

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