Президент Польши направил в Конституционный суд спорный закон о Холокосте

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда направил на рассмотрение Конституционного суда обновленный закон об Институте национальной памяти Польши, предусматривающий наказание за публичные обвинения польской нации в причастности к Холокосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-секретаря польского лидера Кшиштофа Лапиньского.

Конституционный суд должен изучить внесенные поправки на предмет их соответствия главному закону страны. Он должен выяснить, не ограничивают ли новые нормы свободу слова и выражения мнения. "По мнению президента, положения закона должны быть настолько точными, чтобы каждый гражданин после их прочтения не имел никаких сомнений в том, какое поведение повлечет за собой наказание, а какое нет", - сообщает канцелярия польского президента.

Ранее Анджей Дуда подписал этот документ, 14 февраля он был опубликован в "Официальном вестнике" и через 14 дней вступит в силу.

Новый польский закон стал причиной кризиса в отношениях Польши с Украиной и Израилем. Последний воспринял этот закон как возможность ввести наказание за показания жертв Холокоста. Это, уверены в Израиле, ограничит свободу слова и сделает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны. Польская сторона настаивает, что закон запрещает обвинять в Холокосте не отдельных граждан страны, а польскую нацию и польское государство в целом. Как утверждают в Варшаве, поправки призваны лишь защитить польский народ от клеветы и диффамации, что никак не ограничивает научные исследования и культурную деятельность.-0-