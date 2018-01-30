Президент Польши подписал закон об ограничении торговли по воскресеньям

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, в котором содержится постепенный отказ от торговли в воскресные дни. Церемония подписания состоялась сегодня в президентском дворце и транслировалась в прямом эфире польского телевидения, сообщает ТАСС.

Польский лидер подчеркнул, что практика отказа от торговли по воскресеньям уже давно действует во многих странах ЕС.

Парламент Польши принял закон об ограничении торговли по воскресеньям в конце 2017 года. Инициатороми закона стали профсоюз "Солидарность" и католическая церковь.

Согласно документу, с 1 марта 2018 года ограничение торговли будет происходить в каждое второе воскресенье месяца. В 2019 году магазины по воскресеньям будут работать лишь раз в месяц. С 2020 года запрет вступит в силу полностью: в Польше нельзя будет сделать покупки в последний день недели, за исключением нескольких воскресений перед крупными праздниками.

Нарушителям закона будет грозить штраф от 1 тыс. до 100 тыс. злотых ($285 - $28,5 тыс.).

В документе есть ряд исключений. Так, запрет не будет касаться пекарен, кондитерских, автозаправок, киосков, гостиниц и ряда других малых объектов розничной торговли.-0-