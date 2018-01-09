Президент Польши привел к присяге девять новых министров

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге девять новых министров. Церемония состоялась сегодня в президентском дворце, сообщает ТАСС.

Главой МИД Польши назначен политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. На этом посту он сменил Витольда Ващиковского, возглавлявшего внешнеполитическое ведомство с 2015 года.

Министерство национальной обороны Польши возглавил Мариуш Блащак. До него должность главы военного ведомства занимал Антоний Мачеревич.

Новым министром финансов страны стала Тереза Червиньская. Ранее эту должность занимал Матеуш Моравецкий, который в декабре 2017 года был назначен главой правительства.

Новым главой МВД назначен Иоахим Брудзиньский. Министром инвестиций и развития стал Ежи Квечиньский. Пост министра здравоохранения занял Лукаш Шумовский, окружающей среды - Хенрик Ковальчик, инфраструктуры - Анджей Адамчик.

Появилось также новое ведомство по вопросам предпринимательства и технологии. Его возглавила Ядвига Эмилевич.

В декабре 2017 года правящая в Польше партия "Закон и справедливость" отправила в отставку премьер-министра страны Беату Шидло. На ее место был назначен вице-премьер, министр финансов и развития Антоний Моравецкий. Новый глава правительства принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе 2018 года.-0-