Президент Республики Корея не исключает визит в Пхеньян по приглашению лидера КНДР

10 февраля, Сеул /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не исключает визит в Пхеньян по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают информагентства по итогам переговоров представителей руководства Республики Корея с делегацией КНДР, которая принимала участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Во встрече, которая проходила в Голубом доме в Сеуле и длилась около трех часов, приняли участие председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Это первые подобные переговоры между представителями руководства двух стран с 2007 года.

Одним из главных моментов переговоров стала передача письма и устного послания лидера КНДР Ким Чен Ына, в которым тот пригласил главу Южной Кореи посетить Пхеньян с целью проведения двустороннего саммита в кратчайшие сроки.

Как заявил на брифинге для СМИ в Сеуле представитель администрации южнокорейского лидера, устное послание от Ким Чен Ына передала его сестра.

"Специальный посланник Ким Ё Чжон передала Мун Чжэ Ину письмо, а также устное приглашение от председателя Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное для него время, добавив, что он хотел бы встретиться с президентом Муном в ближайшую возможную дату", - сказал он.

Мун Чжэ Ин, по данным его администрации, в ответ на полученное приглашение заявил, что его визит в Пхеньян возможен, когда для этого будут созданы необходимые условия. "Визит может быть осуществлен в будущем, когда будут созданы необходимые условия", - сказал президент.-0-