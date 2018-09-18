Президент Республики Корея планирует восстановить диалог КНДР и США

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время визита в КНДР считает своей главной целью перезапуск диалога между Пхеньяном и Вашингтоном, сообщает ТАСС.
Мун Чжэ Ин отправился в КНДР с трехдневным визитом, который продлится до 20 сентября. В поездке его сопровождают представители правительства и крупного бизнеса.
Президент Республики Корея планирует провести как минимум два раунда переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как ожидается, главной темой станут вопросы ядерного разоружения, а также оживления северокорейско-американского диалога и дальнейшего снижения военной напряженности на Корейском полуострове.
"Если в результате этого визита возобновится американо-северокорейский диалог, это будет иметь большое значение. Главное это не новые декларации, а движение к новой эпохе на основе уже имеющихся договоренностей", - привел слова Мун Чжэ Ина на брифинге в Сеуле старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ен Чхан.
Это будет пятый в истории и третий в этом году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах. В 2018 году саммиты проходили в апреле и мае.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.493 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.138 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.138 BYN