Президент Республики Корея подписал законопроект о поправках в конституцию

26 марта, Абу-Даби /БЕЛТА - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 26 марта подписал законопроект о внесении поправок в конституцию страны.
Законопроект был подписан в электронном виде, сообщили в резиденции президента. На данный момент Мун Чжэ Ин находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
"Сегодня я предлагаю законопроект о пересмотре конституции. Я обещал людям внести поправки в конституцию, и теперь я пользуюсь данным мне как президенту правом и предлагаю эти конституционные изменения, чтобы сдержать свое обещание", - приводит слова президента представитель резиденции.
Предлагаемый законопроект направлен на сокращение срока полномочий президента с пяти до четырех лет. При этом президент сможет избираться на два срока подряд.
"Согласно изменениям, я буду делить часть своих полномочий с народом, местными органами власти и Национальным собранием", - добавил Мун Чжэ Ин.
Подписанный президентом законопроект должен получить одобрение Национального собрания. Затем он будет представлен на референдуме, который пройдет вместе с выборами в местные органы власти 13 июня. По словам президента, проведение референдума отдельно потребовало бы 120 млрд южнокорейских вон ($111 млн).
В последний раз поправки в конституцию Республики Корея принимались в 1987 году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9474 BYN
|1.944 BYN
|1.9484 BYN
|RUB
|3.418 BYN
|3.4 BYN
|3.416 BYN