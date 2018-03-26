Президент Республики Корея подписал законопроект о поправках в конституцию

26 марта, Абу-Даби /БЕЛТА - Ренхап/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 26 марта подписал законопроект о внесении поправок в конституцию страны.

Законопроект был подписан в электронном виде, сообщили в резиденции президента. На данный момент Мун Чжэ Ин находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

"Сегодня я предлагаю законопроект о пересмотре конституции. Я обещал людям внести поправки в конституцию, и теперь я пользуюсь данным мне как президенту правом и предлагаю эти конституционные изменения, чтобы сдержать свое обещание", - приводит слова президента представитель резиденции.

Предлагаемый законопроект направлен на сокращение срока полномочий президента с пяти до четырех лет. При этом президент сможет избираться на два срока подряд.

"Согласно изменениям, я буду делить часть своих полномочий с народом, местными органами власти и Национальным собранием", - добавил Мун Чжэ Ин.

Подписанный президентом законопроект должен получить одобрение Национального собрания. Затем он будет представлен на референдуме, который пройдет вместе с выборами в местные органы власти 13 июня. По словам президента, проведение референдума отдельно потребовало бы 120 млрд южнокорейских вон ($111 млн).

В последний раз поправки в конституцию Республики Корея принимались в 1987 году.-0-