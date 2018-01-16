Президент Сербии назвал терактом убийство сербского политика в Косово

16 января, Белград /БЕЛТА - ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич назвал терактом убийство лидера гражданской инициативы "Свобода, демократия, правда" Оливера Ивановича в Косово. Об этом заявил сербский лидер после заседания Совета безопасности страны в обращении к нации.

"Убийство Оливера Ивановича - террористический акт. И мы будем относиться к этому как к террористическому акту", - заявил Александр Вучич.

Покушение на Оливера Ивановича состоялось сегодня утром, когда политик входил в здание своей партии "Свобода, демократия, правда". Как сообщила коллега Ивановича по партии, никто не слышал звуков выстрелов, а раненого политика обнаружила соседка, которая возвращалась из магазина. Оливер Иванович был доставлен в больницу Косовска-Митровицы с пятью огнестрельными ранениями верхней части грудной клетки. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось. Позднее полиция обнаружила в нескольких кварталах подожженный автомобиль без номеров, на котором, предположительно, передвигались убийцы.-0-