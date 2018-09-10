Президент Судана назначил премьер-министра после роспуска правительства

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Судана Омар аль-Башир назначил Муаттаза Мусу Абдаллу Салима на пост премьер-министра после роспуска правительства страны, сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Салим ранее занимал пост министра водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана.

Президент Судана распустил правительство 9 сентября, а также сократил количество министерств с 31 до 21. Кроме того, он назначил нового главу МВД и министра экономики и финансов.-0-