Президент Судана назначил премьер-министра после роспуска правительства

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Судана Омар аль-Башир назначил Муаттаза Мусу Абдаллу Салима на пост премьер-министра после роспуска правительства страны, сообщает Reuters со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".
Салим ранее занимал пост министра водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана.
Президент Судана распустил правительство 9 сентября, а также сократил количество министерств с 31 до 21. Кроме того, он назначил нового главу МВД и министра экономики и финансов.-0-
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