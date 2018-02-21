Президент Венесуэлы поручил продавать часть нефти за криптовалюту "петро"

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэльская нефтегазовая компания PDVSA и нефтехимическая компания Petroquimica de Venezuela будут продавать часть своей продукции за криптовалюту "петро". Соответствующее поручение дал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщают информагентства.

По распоряжению президента, "петро" также можно будет оплатить консульские услуги в посольствах Венесуэлы по всему миру. Кроме того, криптовалютой можно расплатиться за услуги Национальной ассоциации авиалиний Венесуэлы.

"Петро" является собственной криптовалютой Венесуэлы, поступившей в продажу 20 февраля. Ее стоимость приравнена к цене барреля венесуэльской нефти. Николас Мадуро поручил отвести для обеспечения венесуэльской криптовалюты 5 млрд баррелей нефти месторождения Аякучо. Поэтому эксперты называют "петро" единственной в мире криптовалютой с реальным обеспечением.

Объем предварительных продаж криптовалюты "петро" уже достиг $735 млн.-0-