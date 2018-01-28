Президентские выборы проходят на Кипре

28 января, Никосия /БЕЛТА-ТАСС/. Голосование на очередных президентских выборах, по итогам которых будет определен новый глава государства, началось в воскресенье в Республике Кипр. В 7.00 по местному времени в стране открылись более 1 тыс. избирательных участков.

Для победы на президентских выборах кандидат должен набрать более 50% голосов (действующих бюллетеней) избирателей. Если в первом туре никому не удастся преодолеть барьер в 50%, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Во втором туре президентских выборов победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. В 2018 году для второго тура президентских выборов зарезервировано 4 февраля.

В президентских выборах 2018 года участвуют девять официально зарегистрированных кандидатов. Среди основных претендентов на пост главы государства - действующий президент страны Никос Анастасиадис, а также кандидат, поддерживаемый основной оппозиционной партией острова (Прогрессивная партия трудового народа Кипра), Ставрос Малас и лидер Демократической партии Николас Пападопулос.

Избирательные участки будут открыты до 18.00 по местному времени. Согласно заявлению Кипрской избирательной комиссии, правом голоса на президентских выборах обладают приблизительно 550 тыс. человек - граждан Республики Кипр, достигших 18 лет. Первые результаты, предположительно, станут известны в 18.30.-0-