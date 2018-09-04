Президентские выборы пройдут в Пакистане

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы пройдут сегодня в Пакистане, сообщает ТАСС.

Выборы 13-го по счету президента Пакистана пройдут в парламенте и четырех провинциальных ассамблеях, их результаты должны быть озвучены Центральной избирательной комиссией до конца дня.

В борьбу за пост главы государства вступили три кандидата - это представители правящей партии Движение за справедливость, Пакистанской народной партии и оппозиции. Действующий президент, представитель партии Пакистанская мусульманская лига Мамнун Хусейн отказался выдвигать свою кандидатуру. Срок его правления завершается 9 сентября.

Пакистан - парламентская республика, реальная власть в стране принадлежит главе кабинета министров. У президента есть право распускать парламент и отправлять в отставку премьер-министра. При этом Верховный суд Пакистана может наложить вето на любое из решений президента.

В реальные полномочия главы Пакистана входит руководство Советом национальной безопасности. Кроме того, ему принадлежит право помилования осужденных.-0-