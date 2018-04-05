Президентские выборы в Азербайджане проходят в духе открытой конкуренции - наблюдатели от СНГ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеочередные выборы Президента Азербайджана проходят в духе открытой конкуренции. Об этом говорится в промежуточном отчете миссии наблюдателей от СНГ по результатам наблюдения за подготовкой и проведением избирательной кампании, сообщает БЕЛТА.

По мнению миссии, "избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и в соответствии с законодательством". Так, наблюдатели от СНГ считают, что выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты были проведены в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, в обстановке гласности и открытости. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов на должность главы государства. "Участие в избирательной кампании такого количества кандидатов на высший государственный пост свидетельствует об открытости избирательной системы, о наличии в стране политического плюрализма и возможности реального выбора в день голосования", - отмечается в отчете миссии.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ ознакомились с работой окружных и участковых избирательных комиссий городов Баку, Сумгаит, Ленкоранского, Хачмазского, Габалинского, Шамахынского, Исмаилинского районов. Эксперты положительно оценивают принятые ЦИК меры для создания полноценных условий мониторинга выборов. Кроме того, наблюдатели от Содружества обращают внимание на то, что участковые комиссии оснащены средствами связи, обеспечены оргтехникой, резервными источниками электропитания, необходимой методической литературой, наглядными пособиями о выборах. На каждом избирательном участке размещена информация о кандидатах в Президенты. Наблюдатели отмечают профессионализм членов комиссий, грамотное оформление документации, что свидетельствует о системной работе Центральной избирательной комиссии по обучению организаторов выборов. По мнению миссии, ЦИК, окружные и участковые комиссии принимают необходимые меры для подготовки и проведения выборов на высоком организационном уровне.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ обсудили ход избирательной кампании в Администрации Президента, правительстве, ЦИК, Министерстве иностранных дел, Генеральной прокуратуре, МВД, Бакинском апелляционном суде, а также с руководством миссии БДИПЧ ОБСЕ, ряда предвыборных штабов кандидатов на должность Президента.

В составе миссии аккредитованы 219 наблюдателей, представляющих Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ, из них 20 человек, проводящих мониторинг на долгосрочной основе. Миссия работает гласно и открыто, руководствуясь законодательством Азербайджана, общепризнанными принципами международного права в области организации и проведения выборов, не вмешиваясь в ход избирательного процесса и уважая суверенитет государства.-0-