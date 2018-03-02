Президентские выборы в Венесуэле перенесены на 20 мая

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы в Венесуэле перенесены с 22 апреля на 20 мая 2018 года, сообщают информагентства со ссылкой на Национальный избирательный совет страны.

Глава избирательного совета Тибисай Лусена сообщила, что регистрация кандидатов завершится 2 марта. Регистрация избирателей, желающих проголосовать на выборах, продлится до 10 марта.

Вместе с президентскими выборами в Венесуэле пройдут выборы депутатов законодательных советов штатов и муниципалитетов.

На данный момент зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы. Ожидается, что основная борьба развернется между действующим президентом Николасом Мадуро и Энри Фальконом, выдвинутым от партий "Копей", "Движение к социализму" и "Прогрессивный авангард".-0-