Президентские выборы в Венесуэле перенесены на 20 мая

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы в Венесуэле перенесены с 22 апреля на 20 мая 2018 года, сообщают информагентства со ссылкой на Национальный избирательный совет страны.
Глава избирательного совета Тибисай Лусена сообщила, что регистрация кандидатов завершится 2 марта. Регистрация избирателей, желающих проголосовать на выборах, продлится до 10 марта.
Вместе с президентскими выборами в Венесуэле пройдут выборы депутатов законодательных советов штатов и муниципалитетов.
На данный момент зарегистрированы шесть кандидатов на пост президента Венесуэлы. Ожидается, что основная борьба развернется между действующим президентом Николасом Мадуро и Энри Фальконом, выдвинутым от партий "Копей", "Движение к социализму" и "Прогрессивный авангард".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.406 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9595 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4599 BYN
|3.445 BYN
|3.46 BYN