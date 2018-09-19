Президенты США и Польши договорились укреплять военное сотрудничество

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белом доме президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Euronews.

Обсуждались вопросы торговли и двусторонние отношения, в частности, военное сотрудничество и проблемы безопасности.

Сообщается, что ходе дискуссии Анджей Дуда настаивал на необходимости создания в Польше новой военной базы США. Он указал, что Польша будет участвовать в строительстве базы финансово, она готова потратить не менее $2 млрд. Президент США отметил, что возможность создания базы его администрацией рассматривается.

Как пишет Deutsche Welle, Дональд Трамп договорился с Анджеем Дудой об укреплении сотрудничества оборонных ведомств и разведывательных служб обеих стран. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетической безопасности.

По данным ТАСС, Дональд Трамп также заявил журналистам, что США рассматривают возможность включения Польши в свою программу безвизового въезда на территорию страны. Эта программа позволяет гражданам включенных в нее стран совершать поездки в Соединенные Штаты в туристических или деловых целях без получения визы.-0-