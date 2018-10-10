При аварии рейсового автобуса в Кении погибли не менее 42 человек

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 42 человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в кенийском городе Форт-Тернан. Об этом сообщает газета Daily Nation.

67-местный автобус направлялся из Найроби в Кисуму. Во время спуска по крутому склону транспорт выехал за пределы дороги, врезался в ограждение, перевернулся и сорвался вниз с 20-метровой высоты. Инцидент произошел ранним утром.

Раненых доставили в ближайшую больницу в Форт-Тернане.

Сообщается, что среди погибших - восемь детей младше пяти лет. Число жертв ДТП может возрасти, поскольку внутри автобуса все еще зажаты люди.-0-