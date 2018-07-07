При химатаке в сирийском городе Дума использовался хлор - предварительный доклад ОЗХО

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили хлор в образцах, собранных под сирийским городом Дума. Как сообщает ТАСС, такая информация содержится в распространенном 6 июля предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химического оружия (МУФС).

В документе, подготовленном по результатам поездки специалистов в Сирию в апреле 2018 года, отмечается, что в собранных из окружающей среды образцах и образцах крови "следы нервно-паралитических веществ не обнаружены". "Однако в образцах были обнаружены хлоросодержащие органические вещества", - говорится в документе.

В настоящее время группа экспертов "работает над установлением значимости этих результатов" и намерена представить окончательные итоги своей работы позднее.

Кроме того, МУФС подготовила доклад по двум случаям возможного применения химического оружия под городом Алеппо - в районе Аль-Хамадания 30 октября 2016 года и районе Карм ат-Тарраб 13 ноября 2016 года. "На основе полученной информации, интервью и лабораторных анализов МУФС не смогла установить, было ли использовано какое-либо химическое вещество в качестве химоружия в этих инцидентах", - говорится в документе. По мнению специалистов, "пострадавшие люди в некоторых случаях могли подвергнуться воздействию какого-то нестойкого раздражающего вещества". Оба доклада распространены среди членов ОЗХО, а также направлены в Совет Безопасности ООН.

Сообщения о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия распространили ряд НПО, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города Дума, но не нашли там следов применения химоружия. Днем позже ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для проверки сообщений о возможном применении химоружия. Инспекторы ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. Свою деятельность в Сирии специалисты завершили в начале мая. После этого собранные образцы были доставлены в Гаагу, а затем направлены на анализ в аккредитованные ОЗХО лаборатории. Заключения экспертов основываются на проведенном анализе, информации, полученной от свидетелей, а также других собранных данных.-0-