При извержении вулкана в Гватемале погибли 27 детей

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, еще несколько десятков пропали без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Оскара Уго Лопеса Риваса на страницах издания Prensa Libre.

По информации министра, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении вулкана, учились 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже опознаны, еще 35 считаются пропавшими без вести.

Извержение вулкана Фуэго в Гватемале произошло 3 июня. Его последствия затронули свыше 1,7 млн человек. Согласно последним данным, 117 человек погибли, почти 200 считаются пропавшими без вести.

По данным гватемальского национального института сейсмологии, 12 июня вулкан Фуэго в Гватемале вновь активизировался. В его кратере происходят взрывы, газы и пепел выбрасываются на высоту до 5 км.

Фуэго является одним из самых активных вулканов в Гватемале. Он расположен примерно в 40 км от столицы. Извержение 3 июня стало вторым в 2018 году и самым мощным за последние годы.-0-