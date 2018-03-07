При крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор, 26 офицеров, а также прапорщики и контрактники - всего 39 человек, сообщают информагентства со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о 32 погибших.

По данным оборонного ведомства, гражданских лиц на борту самолета не было.

Также сообщается, что при заходе на посадку Ан-26 погодные условия были простыми. Командиром экипажа являлся летчик 1-го класса.

Самолет Ан-26 разбился в Сирии 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.-0-