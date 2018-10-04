При крушении частного вертолета в России погибли три человека

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При крушении частного вертолета AS-350 в Костромской области России погибли три человека, в том числе, по предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян. Об этом сообщает ТАСС.
Вертолет упал 3 октября вблизи деревни Вонышево Солигаличского района. На месте крушения были найдены погибшими трое человек.
СК возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". На месте крушения работает следственно-оперативная группа, криминалисты.
По предварительным данным, вертолет летел из Москвы. По информации источника в экстренных службах, вертолет принадлежит московскому вертолетному комплексу Heliport Moscow.-0-
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