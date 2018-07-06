При крушении туристического судна у берегов Пхукета погибли 40 человек

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при крушении туристического судна "Феникс" у берегов острова Пхукет (Таиланд) возросло до 40, сообщает ТАСС ссылкой на местную газету The Nation.
Согласно последним данным, 16 туристов продолжают числиться пропавшими без вести. Спасены были 49 туристов.
Ранее, 5 июля, стало известно, что два туристических судна ("Феникс" и "Тай тунайт"), на борту которых находились более 100 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. С судна "Тай тунайт" все были спасены.
На пристани Чалонг на Пхукете организован центр оказания помощи пострадавшим.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3246 BYN
|2.318 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9859 BYN
|1.983 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1447 BYN
|3.135 BYN
|3.148 BYN