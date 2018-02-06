При крушении вертолета у берегов Тайваня 6 человек пропали без вести

6 февраля, Тайбэй /БЕЛТА - Синьхуа/. Вертолет тайваньской армии, доставлявший больного с острова Ланьюй в город Тайдун, минувшей ночью упал в море. В результате инцидента 6 человек пропали без вести. Среди них три члена экипажа, больной, его родственник и медсестра. Об этом сообщили местные СМИ.
Как рассказали родственники больного в аэропорту Ланьюй, примерно через три минуты после того, как вертолет поднялся в воздух, его нос начал наклоняться вниз. Вскоре после этого он пропал из поля зрения.
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