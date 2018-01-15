При обрушении моста в Колумбии погибли не менее 9 человек

В ходе строительных работ в Колумбии рухнул мост. В результате от полученных травм скончались по меньшей мере девять человек, передают информагенства.

Инцидент произошел в понедельник. Известно, что рухнули конструкции моста, ведущего из Вильявисенсио в столицу страны Боготу.

Полиция проводит расследование инцидента и уже возбудила уголовное дело по факту гибели людей.