При обрушении моста в Колумбии погибли не менее 9 человек

В ходе строительных работ в Колумбии рухнул мост. В результате от полученных травм скончались по меньшей мере девять человек, передают информагенства.
Инцидент произошел в понедельник. Известно, что рухнули конструкции моста, ведущего из Вильявисенсио в столицу страны Боготу.
Полиция проводит расследование инцидента и уже возбудила уголовное дело по факту гибели людей.
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