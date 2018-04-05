При обрушении в шахте Грузии погибли шесть человек

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии при обрушении в шахте погибли шесть человек, трое были травмированы. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.
Трагедия произошла в городе Ткибули в районе шахты имени Менделя.
Согласно предварительным данным, в шахте деформировалась стена, что привело к обрушению свода. Ведется расследование инцидента, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности".
В Ткибули выехал вице-премьер, министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили. На месте ЧП работают правоохранители, технические службы и местные спасатели. -0-
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