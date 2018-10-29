При падении автобуса в реку в Пакистане погибли 18 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 18 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в реку в округе Кохистан на севере Пакистана, сообщает пакистанский телеканал Geo News.

В автобусе находились не менее 25 человек, 18 человек, включая трех женщин и ребенка, погибли. Одна женщина чудом выжила. Поиски еще шести пассажиров продолжаются.

Пассажирский автобус, следовавший 28 октября из округа Гхизер в Равалпинди, на полпути сорвался в реку Инд. По информации международной телекомпании Al Jazeera, маршрут автобуса, потерпевшего крушение, должен был составить 550 км, время в пути - более 18 часов.

Полицейские отметили, что причиной происшествия могла стать лопнувшая на большой скорости шина. Из-за этого водитель не справился с управлением и автобус рухнул в ущелье.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в Пакистане в дорожно-транспортных происшествиях погибают более 29 тыс. человек.-0-