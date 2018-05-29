При перестрелке в бельгийском Льеже погибли три человека

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое полицейских и один прохожий погибли в перестрелке в центре города Льеж (Бельгия). Еще двое правоохранителей ранены, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел утром. Неизвестный открыл огонь в кафе, расположенном на бульваре Аврой в центральной части Льежа. Затем нападавший взял в заложницы женщину и укрылся в здании находящегося поблизости лицея.

Согласно заявлению местных властей, нападавший был ликвидирован бойцами спецподразделения полиции по борьбе с бандитизмом. Стрелок убил двоих полицейских и одного прохожего, в ходе операции по его нейтрализации пострадали еще двое полицейских. О судьбе заложницы сведений пока не поступало.

Как сообщил в "Твиттере" глава МВД Ян Ямбон, за расследованием инцидента будет следить Федеральный антикризисный центр королевства.-0-