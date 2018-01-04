При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре на складе и обувном производстве в Новосибирской области России погибли 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар возник в ангаре, расположенном в поселке Чернореченском. Он локализован на площади 2000 кв.м. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, в основном среди погибших граждане КНР, у двоих человек гражданство Кыргызстана.

В главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.-0-