При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре на складе и обувном производстве в Новосибирской области России погибли 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар возник в ангаре, расположенном в поселке Чернореченском. Он локализован на площади 2000 кв.м. Личности погибших устанавливаются. По предварительным данным, в основном среди погибших граждане КНР, у двоих человек гражданство Кыргызстана.
В главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3885 BYN
|2.386 BYN
|2.393 BYN
|USD
|1.985 BYN
|1.987 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.469 BYN
|3.435 BYN
|3.45 BYN