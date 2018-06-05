При пожаре в ТЦ в Казани не сработала сигнализация

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговом центре "Порт" в Казани (Россия) при пожаре, который произошел сегодня утром, не сработала сигнализация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Казани.

"Пожарная сигнализация в ТЦ "Порт" не сработала, потому что было отключено электричество во время пожара. Причины отключения выясняются", - сказал представитель ЕДДС.

Пожар в здании торгового центра начался утром 5 июня, возгорание удалось обнаружить на первом этаже торгового помещения. Из здания эвакуировали 20 человек - сотрудников охраны, персонал и посетителей. Никто из них не пострадал.

По последним данным, площадь пожара выросла до 200 кв.м. В МЧС РФ предупредили, что из-за высокой температуры существует угроза обрушения конструкций торгового центра.-0-