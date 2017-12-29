29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре жилого дома в Нью-Йорке погибли 12 человек, сообщают информагентства.
В квартале Бронкс ночью 29 декабря загорелся пятиэтажный дом. Во время пожара погибли не менее 12 человек, в том числе один ребенок. Об этом журналистам сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в ходе пресс-конференции.
На данный момент пожар полностью потушен. Еще четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, количество жертв может возрасти.
Возгорание произошло около 19.00 по местному времени (3.00 по московскому) в здании, которое расположено недалеко от нью-йоркского зоопарка. На месте пожара работало около 170 спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Степень полученных ими повреждений уточняется. Причины пожара пока не установлены.-0-
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