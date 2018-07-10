При пресечении акции протеста в Азербайджане погибли двое полицейских

При пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции. Сообщает ТАСС.
Отмечается, что оба погибли от нанесенных им "радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами".
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Принимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех участников и организаторов преступления.
Сообщается, что задержаны 40 участников незаконной акции. Всего в акции участвовало до 200 человек.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.31 BYN
|2.318 BYN
|USD
|1.9734 BYN
|1.971 BYN
|1.975 BYN
|RUB
|3.1589 BYN
|3.15 BYN
|3.16 BYN