При пресечении акции протеста в Азербайджане погибли двое полицейских

При пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа погибли два офицера полиции. Сообщает ТАСС.

Отмечается, что оба погибли от нанесенных им "радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Принимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех участников и организаторов преступления.

Сообщается, что задержаны 40 участников незаконной акции. Всего в акции участвовало до 200 человек.