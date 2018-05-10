При раскопках в центре Москвы нашли фрагмент древней иконы

Археологи при раскопках в Лучниковском переулке Москвы нашли створку иконы-мощевика 15-16 веков. Об этом сообщает в твиттере мэр Москвы Сергей Собянин.
Определить время изготовления позволила техника литья из медного сплава, которая присуща 15-16 векам.
"Возможно, ее потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем," - отмечает в твиттере глава столицы.
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