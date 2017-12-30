При столкновении двух трамваев в Бостоне пострадали около 20 человек

В городе Бостон, штат Массачусетс (США), произошло ДТП с участием двух трамваев. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на транспортные службы.
В результате столкновения были обследованы 17 пострадавших, 16 из них доставили в ближайшие лечебные учреждения.
Столкновение произошло в районе станции Cedar Grove. Точная причина ДТП пока не установлена, возможно одно из транспортных нарушило скоростной режим. Об этом свидетельствует характер повреждения, поскольку второй трамвай настиг первый между остановочными пунктами.
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