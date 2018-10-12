При столкновении грузовика и автобуса в Чувашии погибли 12 человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами столкновения фуры и микроавтобуса в Чувашии стали 12 человек, 10 пассажиров автобуса пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

По информации МЧС, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла в 19:10 по московскому времени на 647 км трассы М7 в Чебоксарском районе возле деревни Большие Карачуры. На трассе столкнулись грузовик и пассажирский "Фиат", который вез рабочих из Канаша в Москву на заработки. Это был частный автобус.

Водители грузовика и микроавтобуса живы, им была оказана необходимая медицинская помощь на месте. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд грузовой машины на встречную полосу.-0-