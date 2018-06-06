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При столкновении поезда и автобуса в Танзании погибли 10 человек

В мире 06.06.2018 | 14:29
Фото из архива
Фото из архива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд протаранил автобус вблизи города Кигома, расположенного в западной части Танзании. В результате аварии погибли 10 человек, еще 20 пострадали, сообщает ТАСС.

При столкновении автобус отбросило на 100 м в сторону, многие пассажиры не смогли выбраться из транспортного средства.

По словам представителей местной полиции, число погибших в результате происшествия может возрасти.

В настоящее время причины аварии не установлены. Предполагается, что из-за плохой видимости водитель автобуса не заметил приближение поезда.-0-

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Теги
Африка, ДТП, железнодорожная катастрофа, смерть
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