При столкновении поезда и автобуса в Танзании погибли 10 человек

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд протаранил автобус вблизи города Кигома, расположенного в западной части Танзании. В результате аварии погибли 10 человек, еще 20 пострадали, сообщает ТАСС.

При столкновении автобус отбросило на 100 м в сторону, многие пассажиры не смогли выбраться из транспортного средства.

По словам представителей местной полиции, число погибших в результате происшествия может возрасти.

В настоящее время причины аварии не установлены. Предполагается, что из-за плохой видимости водитель автобуса не заметил приближение поезда.-0-