При стрельбе в техасской школе погибли не менее восьми человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При стрельбе в школе американского города Санта-Фе (штат Техас) погибли не менее восьми человек, включая учеников и работников учреждения, сообщают информагентства.

По словам представителя местной больницы, госпитализированы трое, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее газета Houston Chronicle со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что, предварительно, стрельбу открыл учащийся школы, он задержан. О мотивах пока ничего не известно.-0-