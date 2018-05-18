При стрельбе в техасской школе погибли не менее восьми человек

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При стрельбе в школе американского города Санта-Фе (штат Техас) погибли не менее восьми человек, включая учеников и работников учреждения, сообщают информагентства.
По словам представителя местной больницы, госпитализированы трое, один из них находится в критическом состоянии.
Ранее газета Houston Chronicle со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что, предварительно, стрельбу открыл учащийся школы, он задержан. О мотивах пока ничего не известно.-0-
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