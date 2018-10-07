При стрельбе в центре Парижа ранены 2 человека

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей сегодня утром на одной из главных парижских улиц - авеню Георга V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт французской газеты Le Parisien.

По информации издания, пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Расследование ведет Бригада по уголовным делам столичной полиции.

Инцидент произошел в 06.15 (07.15 мск) по парижскому времени на улице, где расположены гостиницы "Георг V", "Принц Уэльский", а также церковь и посольство Китая.

Объектом вооруженного нападения стал автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. К моменту прибытия сотрудников полиции пострадавшие были без сознания. На месте им оказали первую медицинскую помощь, затем доставили в госпитали Питье-Сальпетриер и Перси. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Нападавшие скрылись с места преступления до прибытия полиции, они объявлены в розыск. На месте инцидента находится прокурор Парижа.-0-