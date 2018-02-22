При строительстве метро в Салониках нашли статую Афродиты

Метрополитен в греческих Салониках начали прокладывать в 2006 году, но огромное количество археологических находок существенно отодвинуло сроки строительства. На днях стало известно об обнаружении статуи Афродиты без головы.
Это последняя из 300 000 археологических находок, сделанных при строительстве метро в Салониках. Ее обнаружили в районе будущей станции "Агиас Софиас".
Полную информацию обо всех находках представят в пятницу на конференции "И древности, и метро".
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