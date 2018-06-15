При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей, один ребенок в коме

15 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Twitter.

Как говорится в сообщении, все пострадавшие имеют множественные проникающие ранения. Состояние трех детей стабильное, один ребенок находится в коме.

В полиции Киева уточнили, что 5-летний мальчик, 11-летняя и двое 8-летних девочек получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Взрыв автомобиля произошел 14 июня в Святошинском районе Киева. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в салоне авто. Там они нашли предмет, который взорвался.-0-