При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей, один ребенок в коме

15 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. При взрыве автомобиля в Киеве пострадали четверо детей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Twitter.
Как говорится в сообщении, все пострадавшие имеют множественные проникающие ранения. Состояние трех детей стабильное, один ребенок находится в коме.
В полиции Киева уточнили, что 5-летний мальчик, 11-летняя и двое 8-летних девочек получили травмы и были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Взрыв автомобиля произошел 14 июня в Святошинском районе Киева. Предварительно установлено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в салоне авто. Там они нашли предмет, который взорвался.-0-
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