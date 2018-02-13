При взрыве на судостроительной верфи в Индии погибли 5 человек

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Кочин взорвалась крупнейшая в стране судостроительная верфь. В результате погибли пять человек, 11 получили травмы, сообщает ТАСС.
Согласно имеющейся информации, судно, доставленное на верфь для ремонта, загорелось, после чего прогремел взрыв.
В настоящее время на судне находятся два человека. Из-за взрыва они оказались заблокированы и не могут выбраться.
Известно, что судно, на котором случился пожар, является собственностью индийской нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corporation Limited.
Причины происшествия выясняются.-0-
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