При взрыве на судостроительной верфи в Индии погибли 5 человек

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском городе Кочин взорвалась крупнейшая в стране судостроительная верфь. В результате погибли пять человек, 11 получили травмы, сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, судно, доставленное на верфь для ремонта, загорелось, после чего прогремел взрыв.

В настоящее время на судне находятся два человека. Из-за взрыва они оказались заблокированы и не могут выбраться.

Известно, что судно, на котором случился пожар, является собственностью индийской нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corporation Limited.

Причины происшествия выясняются.-0-