При взрыве на заводе в Перми погибли три человека

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве на заводе в Перми (Россия) погибли три человека, сообщает ТАСС.

Непосредственно на месте взрыва погиб один рабочий, еще два человека скончались от полученных ранений в больнице.

Отмечается, что инцидент произошел на пороховом заводе. Взорвался газовый баллон без последующего горения. Причины случившегося выясняются. По одной из версий, к взрыву привело нарушение техники безопасности.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.-0-