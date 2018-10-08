При взрыве на заводе в Перми погибли три человека

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве на заводе в Перми (Россия) погибли три человека, сообщает ТАСС.
Непосредственно на месте взрыва погиб один рабочий, еще два человека скончались от полученных ранений в больнице.
Отмечается, что инцидент произошел на пороховом заводе. Взорвался газовый баллон без последующего горения. Причины случившегося выясняются. По одной из версий, к взрыву привело нарушение техники безопасности.
Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.-0-
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